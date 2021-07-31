Жених устроил стрельбу во время свадьбы

В Черновицкой области, в селе Нижние Петровцы, жених устроил стрельбу на собственной свадьбе.
Он стрелял из карабина в воздух, проезжая центром села свадебным кортежем. Рядом находились люди.
Мужчина мог избежать наказания за свои действия, если бы не видеозапись. На нее правоохранители случайно наткнулись в сети.
По данным полиции, оружие принадлежит 33-летнему односельчанину и товарищу жениха. Кроме зафиксированного на видео карабина, мужчине принадлежат еще три единицы нарезного оружия.
Правоохранители изъяли у мужчин оружие, автомобили, патроны, мобильные средства видеофиксации стрельбы и другие вещественные доказательства. После инцидента владельцу карабина аннулировали разрешение на хранение и использование оружия. Ему грозит штраф.
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Стрелку сообщили о подозрении в хулиганстве и незаконном обращении с оружием. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Подобный инцидент произошел 14 июня в Фонтанке под Одессой. Тогда на чеченском свадьбе гость стрелял в воздух, а другой дрифтовал на оживленной трассе. В городе объявили план "Перехват". А в ресторан, где собрались гости, ворвался полицейский спецназ, который связал 47 мужчин. Задержанных направили в миграционную службу, чтобы проверить, легально ли они находятся на территории Украины
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