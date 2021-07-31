Жених устроил стрельбу во время свадьбы

Стрельбу на свадьбе устроил жених. Фото: Отдел коммуникации полиции Черновицкой области

В Черновицкой области, в селе Нижние Петровцы, жених устроил стрельбу на собственной свадьбе.

Он стрелял из карабина в воздух, проезжая центром села свадебным кортежем. Рядом находились люди.

Мужчина мог избежать наказания за свои действия, если бы не видеозапись. На нее правоохранители случайно наткнулись в сети.

По данным полиции, оружие принадлежит 33-летнему односельчанину и товарищу жениха. Кроме зафиксированного на видео карабина, мужчине принадлежат еще три единицы нарезного оружия.

Правоохранители изъяли у мужчин оружие, автомобили, патроны, мобильные средства видеофиксации стрельбы и другие вещественные доказательства. После инцидента владельцу карабина аннулировали разрешение на хранение и использование оружия. Ему грозит штраф.

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Стрелку сообщили о подозрении в хулиганстве и незаконном обращении с оружием. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Подобный инцидент произошел 14 июня в Фонтанке под Одессой. Тогда на чеченском свадьбе гость стрелял в воздух, а другой дрифтовал на оживленной трассе. В городе объявили план "Перехват". А в ресторан, где собрались гости, ворвался полицейский спецназ, который связал 47 мужчин. Задержанных направили в миграционную службу, чтобы проверить, легально ли они находятся на территории Украины