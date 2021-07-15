Жених, на свадьбе которого стреляли, оказался чемпионом Украины

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Женихом, на свадьбе которого в селе Фонтанка Одесской области устроили стрельбу, оказался чемпион Украины по вольной борьбе 24-летний Магомед Закариев. Чемпионом он становился в 2013, 2016, 2017 и 2020 годах.

Стрельбу устроил гость Закариева - 22-летний Кирилл Крамаренко, житель Южного, сообщает Telegram-канал "Х***я Одесса".

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Гостей свадьбы проверили в миграционной службе на легальность пребывания в стране. Женщин и детей из ресторана не выпускали до установления всех обстоятельств происшествия.

Правонарушитель задержан. Оружие изъяли и направили на экспертизу. За вооруженное хулиганство мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Событие произошло 14 июля в селе Фонтанка под Одессой. Мужчина открыл посреди улицы огонь из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт. Позже в ресторан "Море", где представители чеченской диаспоры отмечали со стрельбой свадьбу, ворвались вооруженные правоохранители и задержали нескольких мужчин. Их положили лицом вниз на асфальт и надели на них наручники.