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четверг, 05 декабря 2019 22:32

Зеленский приказал проверить пожарную безопасность учреждений

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Зеленский приказал проверить пожарную безопасность учреждений
После пожара в Одессе президент начал проверку. Фото: "Думская"

Президент Владимир Зеленский поручил проверить состояние противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей

В поручении говорится о детских садах, школах, профессионально-технических заведениях, учреждениях высшего образования, общежитиях, учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, государственные объекты критической и транспортной инфраструктуры, сообщает thebabel.com.ua.

Президент поручил Кабмину проверить добросовестность всех должностных лиц, которые предоставляют выводы о состоянии пожарной безопасности.

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О проделанной работе, актуальных проблемах и предложениях необходимо доложить до 10 января 2020 года.

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Занялось на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00. Одна студентка погибла.

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