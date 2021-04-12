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понедельник, 12 апреля 2021 13:26

Защищала любимого: женщина ударила мотошлемом полицейского по лицу

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Защищала любимого: женщина ударила мотошлемом полицейского по лицу
Женщина обругала полицейских, а тогда еще и ударила неожиданно одного из них мотошлемом в лицо, причинив ушиб мягких тканей Фото: pershyj.com

В Одесской области женщина избила полицейского.

Инцидент произошел на трассе возле поселка Овидиополь, когда муж с женой ехали на мопеде домой. Транспорт был не зарегистрирован, а за рулем 39-летний водитель был пьян. На действия полицейских женщина отреагировала агрессивно, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Группа реагирования патрульной полиции, осуществлявшей надзор за безопасностью дорожного движения, остановила водителя из-за отсутствия номерного знака. На оформление материалов об административных правонарушениях жена водителя, которая также имела явные признаки алкогольного опьянения, отреагировала агрессией. Женщина обругала полицейских, а потом еще и ударила неожиданно одного из них мотошлемом в лицо, причинив ушиб мягких тканей", - говорится в сообщении.

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Полицейскому сразу оказали медицинскую помощь. 40-летней нападающей уже объявили о подозрении. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Суда она будет ждать под домашним арестом.

3 марта в Северодонецке Луганской области 29-летний мужчина ударил несколько раз ножом в грудь полицейского - бойца батальона "Луганск-1 им. Героя Украины Сергея Губанова". Благодаря бронежилету тяжелых травм удалось избежать.

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