Заробитчанам продавали фальшивые паспорта ЕС

Стоимость одного поддельного документа стартовала от 200 евро. Фото: СБУ

В Донецкой области задержали группу лиц, которая изготавливала и продавала фальшивые паспорта ЕС желающим работать за рубежом.

Схему организовали 3 жителей Запорожья. Об этом сообщает СБУ.

Подделки сбывали через агентства с филиалами в Киевской, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. Стоимость одного фальшивого паспорта стартовала от 200 евро.

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Во время обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников изъяли более 20 готовых паспортов, 600 пластиковых бланков для изготовления документов, полиграфическое и компьютерное оборудование, наличные, банковские карты, мобильные телефоны, штампы и печати.

Стоимость изъятых документов и бланков для их изготовления составляет 18 млн грн.

Следователи открыли уголовное производство.

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