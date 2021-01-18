"Заработали" 400 тыс. грн: мошенники продавали несуществующие туристические путевки

Мошенники успели "заработать" 400 тыс. грн Фото: misto.vn.ua

В Запорожье разоблачили мужчину и женщину, которые через интернет продавали несуществующие туристические путевки.

Мошенники успели "заработать" 400 тыс. грн, сообщили в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

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"30-летний мужчина вместе с 23-летней сожительницей в социальной сети предлагали туристические путевки. От клиентов требовали стопроцентную предоплату на банковскую карточку. Однако после получения денег - удаляли объявления и блокировали пострадавших. По предварительным подсчетам, таким образом злоумышленники обманули более 20 граждан на более чем 400 тысяч гривен. Окончательное количество пострадавших пока устанавливается", - говорится в сообщении.

В доме мужчины и женщины провели обыски и изъяли компьютерную технику и сим-карты.

Мошенникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Черниговской области мужчина из тюрьмы занимался мошенничеством. Заключенный продавал несуществующую сельскохозяйственную технику. За свой "товар" он требовал предоплату.