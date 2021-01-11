Выманил 150 тыс .: мужчина из тюрьмы занимался мошенничеством

В Черниговской области мужчина из тюрьмы занимался мошенничеством.
Заключенный продавал несуществующую сельскохозяйственную технику. За свой "товар" он требовал предоплату. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Национальной полиции Украины.
Мужчина обманул 7 человек почти на 150 тыс. гривен. Полицейские провели обыски в камере содержания преступника и изъяли у него мобильный телефон, который он использовал в афере.
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Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
В Запорожье полицейские разоблачили двух заключенных-мошенников, которые из СИЗО продавали через интернет несуществующие товары. Мужчины успели обмануть более 60 человек и заработать 250 тыс. грн.
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