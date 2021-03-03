Заперли в доме одних: новые подробности трагедии с сестрами

Под Винницей при пожаре в частном доме погибла 2-летняя девочка. Ее 6-летнюю сестру спасают медики. Фото: vn.dsns.gov.ua

Сестры 2 и 6 лет, которые угорели во время пожара в доме в селе Некрасово под Винницей, дома были сами.

Родители девочек пошли утром из дома по своим делам, оставив детей на длительное время без присмотра в доме. Об этом рассказал начальник отдела N3 Винницкого районного управления полиции Виталий Стахов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погиб 5-летний ребенок

"В одной из комнат произошло возгорание. Предварительная причина пожара - нарушение правил пользования печным отоплением. Мать только около 15 часов вернулась домой и вынесла из дома, в котором бушевал пожар, детей", - рассказал Стахов.

Дело расследуют как злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за детьми и нарушения требований пожарной безопасности. Если вину родителей докажут - могут посадить на 8 лет.

Трагедия произошла днем 2 марта в с. Некрасово Винницкого района. В одной из комнат дома произошло возгорание. 2-летняя девочка задохнулась. Ее 6-летнюю сестру доставили в реанимационное отделение детской областной больницы. Ее состояние - крайне тяжелое.