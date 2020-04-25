Заключенные устроили кровавый бунт в СИЗО: первые подробности и причины

В Черновицком следственном изоляторе заключенные порезали вены из-за того, что туда приняли больного коронавирус. Фото: obozrevatel.com

В Черновицком следственном изоляторе утром 25 апреля случился бунт заключенных. Они забаррикадировались в камерах, работникам СИЗО пришлось применить силу.

Причиной стало то, что 23 апреля в следственный изолятор приняли больного с подтвержденным Covid-19. Сообщалось, что начальник СИЗО два дня пытался помешать этому, однако на него якобы нажали из Минюста. Об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные источники.

Личный состав СИЗО утром в субботу собрали по тревоге. Оказалось, что три камеры забаррикадировались, узники начали резать вены. В результате работникам пришлось применить физическую силу, зачинщиков беспорядков изолировали. Отмечается также, что работники изолятора начали писать рапорты на увольнение.

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"Сегодня уже подано пять рапортов. Обстановка очень напряженная", - добавил собеседник.

Помещение следственного изолятора очень компактное и старое - построено еще в начале XIX века (там была австрийская тюрьма). А создать соответствующие условия, чтобы никто больше не заразился, практически нереально.

По словам источника, в СИЗО Черновцов, как и в большинстве пенитенциарных учреждений Украины, большая проблема с обеспечением масками, защитноой спецодеждой, дезинфицирующими средствами и антисептиками. Соответственно, под угрозой окажутся как работники СИЗО, так и заключенные.

Первый случай заражения новым типом коронавируса Covid-19 среди осужденных обнаружили у женщины, которая прибыла в Черновицкое СИЗО в конце марта. Тогда же у нее обнаружили симптомы острой респираторной инфекции. После этого женщину сразу госпитализировали в медицинское учреждение, где лабораторно подтвердили новый коронавирус Covid-19.