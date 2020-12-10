Заключенного СИЗО нашли в петле

В камере Лукьяновского СИЗО в Киеве нашли повешенным 41-летнего заключенного. Фото: unian.ua

В камере Лукьяновского СИЗО в Киеве нашли повешенным заключенного.

По предварительной версии, мужчина покончил с собой. Его тело нашли вечером 9 декабря. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

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"Висел на обувном шнурке", - уточнил собеседник.

Мужчине был 41 год, родом из Николаевской области.

В Одесском следственном изоляторе в одной из камер нашли тело 33-летнего арестанта. Он покончил с собой. Его подозревали в деле о педофилии.