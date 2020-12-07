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понедельник, 07 декабря 2020 18:20

Заказала услугу "трезвый водитель": таксист украл у женщины автомобиль

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Заказала услугу &quot;трезвый водитель&quot;: таксист украл у женщины автомобиль
Женщина заказала услугу "трезвый водитель"

В Славуте Хмельницкой области таксист украл у женщины автомобиль.

Инцидент произошел 6 декабря около 1:00. Женщина заказала услугу "трезвый водитель". Таксист отвез женщину домой, однако потом, развернулся и поехал на ее машине, сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

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"На линию 102 позвонила 24-летняя жительница города Славута и сообщила, что у нее похитили автомобиль Volkswagen Passat. На место немедленно выехали сотрудники Славутского отдела полиции. Правоохранители выяснили, что потерпевшая заказала услугу "трезвый водитель". Таксист отвез ее и подругу домой, однако затем отказался отдавать ключи, развернулся и поехал обратно в город. Полицейские оперативно разыскали злоумышленника. Он находился в машине. У мужчины были явные признаки опьянения. От прохождения теста он отказался, что было соответственно задокументировано", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за угон автомобиля. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Запорожской области мужчина похитил у знакомого автомобиль и попал на нем в ДТП. Хозяин машины в это время был дома и не знал, что его автомобиль исчез.

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