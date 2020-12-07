Хотел покататься: мужчина похитил у знакомого авто и попал в ДТП

В Запорожской области мужчина похитил у знакомого автомобиль и попал на нем в ДТП.

Хозяин машины в это время был дома и не знал, что его автомобиль исчез, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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Автор: zp.npu.gov.ua Хозяин машины в это время был дома и не знал, что его автомобиль исчез

Автор: zp.npu.gov.ua Автомобиль похитил 22-летний односельчанин потерпевшего

"6 декабря около 8:00 утра в Каменско-Днепровское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о ДТП в селе Водяном. Неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля" Хюндай Соната ", выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с забором. работники полиции выяснили, что транспортное средство принадлежит жителю города Каменка-Днепровская, 1993 года рождения, который в это время находился дома и не знал, что его автомобиль отсутствует ", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что автомобиль похитил 22-летний односельчанин потерпевшего после совместного распития алкоголя. Он без ведома владельца, взял ключи и поехал кататься по району. После совершенного ДТП, мужчина с места аварии скрылся.

За угон автомобиля мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

14-летний житель Краснокутского района Харьковской области угнал за сутки 3 автомобиля - УАЗ, ВАЗ-2121 и Folkswagen Transporter. И на всех трех попал в ДТП.