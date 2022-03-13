Захватчики из жилых кварталов лупят "Градами" по людям – видео

Оккупанты бьют по людям из установок "Град". ФОТО: скриншот

Оккупанты ставят реактивные системы залпового огня "Град" в жилых кварталах города Тростянец Сумской области.

Оттуда они стреляют по мирным жителям. Видео с подтверждением этого в своем телеграмм-канале выложил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Артиллеристам врага не место в плену. Как и на этой планете, впрочем, тоже", – написал Гончаренко.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.