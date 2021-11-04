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четверг, 04 ноября 2021 17:35

Захват Кабмина: подозреваемого ветерана отпустили из-под стражи

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Захват Кабмина: подозреваемого ветерана отпустили из-под стражи
Суд изменил меру пресечения Владимиру Прохничу, которое пришло в Кабмин с гранатой. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ветерану АТО Владимиру Прохниичу, который угрожал взорвать гранату в здании правительства, сменили меру пресечения.

Из-под стражи его отпустили под круглосуточный домашний арест. Такое решение сегодня, 4 ноября, принял Печерский районный суд Киева, сообщил в Facebook адвокат Прохнича Тарас Беспалый.

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Дело Прохнича рассматривается по существу. Обвинительный акт прокуратура направила в суд 21 октября.

По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы с применением оружия, захват государственного здания и незаконное хранение боеприпасов.

Следующее судебное заседание состоится 28 декабря 2021, добавил Беспалый.

Ветеран АТО 43-летний Владимир Прохнич утром 4 августа угрожал взорвать гранатой здание Кабинета министров в Киеве. Зашел внутрь через шестой подъезд.

Мужчина из города Ирпень Киевской области. В 2014-м пошел добровольцем в батальон "Айдар". Был командиром разведывательно-диверсионной группы саперов. В боях получил четыре контузии и два ранения. Инвалид II группы.

Имеет орден "За мужество" ІІІ степени. Уволился из войска в 2017-м. Заботился о семьях погибших и искалеченных собратьев.

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Дата
04
ноября

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