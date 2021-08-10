Задевал семью и оскорбил дочь: вооруженный ножницами мужчина расправился с соседом

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В Одессе 35-летний мужчина убил 57-летнего соседа. Потому что тот постоянно пьянствовал и трогал их семью.

Злоумышленник пришел к потерпевшему домой с ножницами и нанес ему шесть смертельных ударов в грудь. Мертвого мужчину нашла его сожительница, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Подозреваемого установили за несколько часов. Он своей вины не отрицал. И пояснил: сосед постоянно пил и трогал их семью. Последней каплей в терпении главы семейства стало то, что пьяный мужчина оскорбил его 5-летнюю дочь", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет заключения.

В селе Снегири на Житомирщине 55-летний мужчина зарезал 67-летнюю соседку. А также ранил ее 38-летнюю дочь и 45-летнего зятя. Двух человека с колото-резаными ранами медики госпитализировали. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Могилев-Подольском Винницкой области.