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суббота, 07 сентября 2019 17:09

Задержанный за распространение детского порно повесился в камере

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Задержанный за распространение детского порно повесился в камере
В изоляторе временного содержания покончил с собой 32-летний житель Винницы. Фото - ТСН

7 сентября в изоляторе временного содержания покончил с собой 32-летний житель Винницы. Его подозревали в истязании своих детей и распространении порнографии.

Винницкий городской суд взял мужчину под стражу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.

"Сегодня суд взял его под стражу. По возвращении с заседания в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство - повесился на простыне", - сказано в сообщении.

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Работники изолятора оказали арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Законность действий работников ИВС проверит Государственное бюро расследований.

Мужчину задержали 5 сентября. У него на воспитании были двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которую в 2017-м судом лишили родительских прав. Следователи установили, что в воспитании мужчина применяет к малолетним детям физическое насилие. Кроме того, он в группах, в мобильных приложениях распространял фото- и видеоматериалы, содержащие детскую порнографию.

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