Задержали владельца смертоносного отеля "Токио Стар": что известно о бизнесмене

В Одессе задержали 47-летнего Вадима Черного. Он владелец отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек. Фото bessarabiainform.com

В Одессе задержали 47-летнего Вадима Черного. Он владелец отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек.

Прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме "Токио Стар" Черному принадлежит еще одна гостиница "Звезда" на ул. Успенской, здание ресторана "Киев" на Греческой площади и паркинг там же. Предприниматель имеет два высших образования (экономическое и юридическое) и подготовку в области политической философии, пишет bessarabiainform.com.

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В период с 1994 по 1998 Черный был депутатом Одесского горсовета. А в 1998-2002 годах - мэром города Арциз Одесской области. Во время пребывания в должности городского головы Арциза Черный полностью ликвидировал местный горисполком: аппарат городского совета при нем состоял всего из четырех человек. Также скандальный бизнесмен баллотировался в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах, для этого он даже арендовал телеканал "Моя Одесса". Некоторый период был советником городского головы по борьбе с коррупцией и враждовал с бывшим мэром Одессы Эдуардом Гурвицем. Кроме всего есть информация о том, что Черный возглавлял партию "Союз Анархистов Украины" с 2002 года и является автором книги "Иисус, не знавший Христа", в которой утверждает о фальсификации евангельских текстов.

О том, что Черный является манипулятором и шантажистом, пишет в Facebook одесская активистка Зоя Казанжи.

"Черный - бизнесмен морализатор. Он очень любит всех поучать и рассказывать, как надо. Даже свое время сайт создал, с помощью которого шантажировал, манипулировал и зарабатывал деньги, публикуя либо не публикуя компрометирующие, на его взгляд, материалы. Говорил: "Я хочу, чтобы одесские бизнесмены и политики просыпались в холодном поту, ожидая моих публикаций". Интересно, как он теперь будет спать, угробив людей?"- написала она.

Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" возник в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали.