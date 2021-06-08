Задержали подозреваемого в расстреле супругов: первые подробности

В Житомирской области задержали 58-летнего мужчину, который в селе Грубское через закрытое окно дома расстрелял супругов. Фото: t.me/dkr_npu

В Житомирской области задержали мужчину, который в селе Грубское через закрытое окно дома расстрелял супругов.

Им оказался 58-летний мужчина, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"По его версии событий, пострадавший не возвращал долг", - говорят оперативники.

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Оружие также нашли, продолжаются следственные действия.

Раненую в живот и ногу 39-летнюю женщину спасают медики.

Ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской общины Житомирской области расстреляли супругов. В результате полученных огнестрельных ранений 46-летний мужчина погиб на месте. 39-летнюю жену в тяжелом состоянии доставили в больницу. В другой комнате дома находилась 12-летняя дочь супругов, она не пострадала.