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Спецтема: Напад Росії на Україну

Задержали мэра-изменника

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Задержали мэра-изменника
Против Мацегоры возбудили уголовное дело по статье государственная измена.

Задержали мэра Купянская Геннадия Мацегору, перешедшего на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщили "Сегодня".

Поймали мэра вместе с силовыми руководителями города.

Чиновник получил подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Мэр снабдил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой, сообщила прокуратура.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала наказание.

26 февраля Мацегора сдал город российскому агрессору.

На странице Купянского городского совета в Facebook сообщили, что "мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию".

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