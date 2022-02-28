Задержали мэра-изменника

Задержали мэра Купянская Геннадия Мацегору, перешедшего на сторону российских оккупантов.
Об этом сообщили "Сегодня".
Поймали мэра вместе с силовыми руководителями города.
Чиновник получил подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Мэр снабдил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой, сообщила прокуратура.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала наказание.
26 февраля Мацегора сдал город российскому агрессору.
На странице Купянского городского совета в Facebook сообщили, что "мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию".
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