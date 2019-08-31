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суббота, 31 августа 2019 12:31

Задержали иностранцев, которые перерезали горло таксисту в Киеве

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  Правоохранители нашли иностранцев, которые убили таксиста на Кольцевой в Киеве. Фото: Нацполиция
Правоохранители нашли иностранцев, которые убили таксиста на Кольцевой в Киеве. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали супругов, причастных к убийству 22-летнего таксиста на Кольцевой дороге в Киеве.

Оперативники провели комплекс оперативных мероприятий и вышли на след злоумышленников - супружескую пару иностранцев, незаконно находящихся на территории Украины и проживающих в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время общения с полицейскими 34-летний гражданин другой страны признался в совершении указанного преступления. Задержанный рассказал, что заранее подготовился к нападению, взяв с собой кухонный нож. Около часа ночи он сел в такси и сказал водителю ехать в сторону Окружной дороги. Проехав некоторое расстояние, он показал, где ему нужно выйти. Как только авто остановилось, злоумышленник достал нож и ударил им таксиста в шею. Раненый юноша выскочил из авто, а нападавший сел за руль и уехал. Раненый потерпевший вышел к проезжей части, где его и заметили водители. Один из водителей остановился, однако ничем уже помочь не смог - юноша от потери крови погиб", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Злоумышленник утверждает, что действовал в одиночку, однако оперативники имеют основания полагать, что его 24-летняя гражданская жена и 4-месячный ребенок также находились на момент совершения преступления в авто. Сейчас эта версия проверяется.

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Обеих иностранцев задержали, их ребенка изъяли и поместили в больницу. На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения задержанным и избрании им меры пресечения.


В Киеве на Окружной дороге мужчину с перерезанным горлом выбросили из машины. Он прошел несколько десятков метров и просил о помощи у проезжающих автомобилистов. Однако истек кровью на тротуаре. Мужчина работал таксистом, ему было 22 года.

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Дата
31
августа

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