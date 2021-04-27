За рулем был 21-летний полицейский: новые подробности смертельного ДТП на трассе

Новые подробности смертельного столкновения Volkswagen и Skoda Oktavia между селами Зубовка и Залужье на Закарпатье рассказали в полиции.

Уже известно, что за рулем Volkswagen был 21-летний полицейский, сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Мукачевского районного управления, находился вне службы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Фото: zk.npu.gov.ua

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"В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка автомобиля Skoda. Еще одна женщина-пассажир автомобиля Skoda госпитализирована в реанимационное отделение", - говорят в полиции.

Все материалы следователи полиции передадут работникам Государственного бюро расследований, которые и проводить досудебное расследование по делу и установят все обстоятельства аварии.

Авария на автодороге Мукачево-Рогатин между населенными пунктами Зубовка и Залужье на Закрпатья произошла 26 апреля около 19:10. В результате автотрощи двое мужчин 21 и 36 лет и 33-летняя женщина - погибли. Еще одна женщина с политравмами госпитализирован в реанимационное отделение Мукачевской ЦРБ.