За границей арестовали украинца - подозревают в хакерстве

Дениса Ярмака арестовали в Таиланде. Фото: ТСН

В таиландском Бангкоке задержали гражданина Украины Дениса Ярмака.

Его подозревают в хакерстве в пользу США. Сестра Дениса Екатерина сообщила, что сейчас он находится в тюрьме для туристов, передает "Сегодня".

В Таиланд Денис Ярмак с женой отправился в свадебное путешествие. На выезде из страны его задержали.

К спасению человека подключилось Министерство иностранных дел Украины.

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"Вариантов развития событий три: первый – Дениса отпускают, так как на территории Таиланда он не совершал никаких преступлений и он летит в Украину, второй – решением суда его экстрадируют в США по сомнительным обвинениям сразу после суда, третий – принимается решение о его экстрадиции в Штаты, с отсрочкой исполнения на два месяца ( в этот период он находится в Таиланде, под присмотром органов, но не в тюрьме с возможностью обжалования принятого решения)", - написала Екатерина в Facebook.

В американском штате Алабама под влияние хакеров попали три больницы. Это медицинские центры Northport и Fayette. Вирус, который запустили киберпреступники, заблокировал работу систем больниц и базы данных.