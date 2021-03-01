Взрыв в школьной котельной: что известно о потерпевшем

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В школе в селе Ивановка Очаковского района Николаевской области, где рванул котел, продолжают работать экстренные службы.

26-летнего потерпевшего достали из-под бетонной плиты и передали медикам. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"В 09:45 спасатели деблокировали пострадавшего из-под бетонной плиты и передали медикам. По предварительным данным, у мужчины травмирована голова и нога. Его забрали в больницу", - рассказали спасатели.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают спасатели, полицейские и медики.

Взрыв на территории школы в селе Ивановка Очаковского района Николаевской области произошел 1 марта в 7:36. В помещении котельной рванул твердотопливный котел. Под железобетонной плитой оказался человек.