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суббота, 27 ноября 2021 13:12

Взрыв в пятиэтажке: под завалами ищут женщину

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Взрыв в пятиэтажке: под завалами ищут женщину
В Новой Одессе под завалами дома ищут женщину. Фото: ГСЧС

В городе Новая Одесса после взрыва под завалами ищут женщину.

Она проживала сама в квартире на 4-м этаже и предположительно, сейчас находится там. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В настоящее время спасатели краном проводят работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома. На месте происшествия также работают полицейские, кинологи, работники Минздрава, Облэнерго, Облгаз и 24 единицы техники.

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Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 человек, известно о трех пострадавших.

В городе Новая Одесса Николаевской области утром, 27 ноября, произошел мощный взрыв в жилом доме, пострадали три человека. У одного из них перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии.

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