Взрыв в Новой Одессе: под завалами больше никого не ищут

Поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе Николаевской области завершили.
Спасатели с помощью тяжелой инженерной техники демонтируют разрушенные элементы конструкций здания, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций области.
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Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям. В настоящее время из 30 отселенных квартир дома в отеле изъявил желание поселиться один житель. Все остальные будут временно находиться у родственников и знакомых.
На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГСЧС в Николаевской области.
Взрыв в пятиэтажке в Новой Одессе Николаевской области произошел 27 ноября в 9:20. Предварительно рванул бытовой газ в квартире на пятом этаже. В результате разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.
Погибли три человека. Еще столько же искалечились. Из дома эвакуировали 54 жителя.
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