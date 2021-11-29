Взрыв в Новой Одессе: под завалами больше никого не ищут

Фото: mk.dsns.gov.ua

Поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе Николаевской области завершили.

Спасатели с помощью тяжелой инженерной техники демонтируют разрушенные элементы конструкций здания, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций области.

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Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям. В настоящее время из 30 отселенных квартир дома в отеле изъявил желание поселиться один житель. Все остальные будут временно находиться у родственников и знакомых.

На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГСЧС в Николаевской области.

Взрыв в пятиэтажке в Новой Одессе Николаевской области произошел 27 ноября в 9:20. Предварительно рванул бытовой газ в квартире на пятом этаже. В результате разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах. Погибли три человека. Еще столько же искалечились. Из дома эвакуировали 54 жителя.