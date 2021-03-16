Взрыв в Боярке: показали видео с места происшествия

Во время мощного взрыва в Боярке Киевской области поврежден трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5-ти ближайших домов. На месте образовалась воронка. Вероятно погиб 1 человек.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи. Что именно сдетонировали - пока не известно, сообщают в отделе коммуникации областной полиции.
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В сети появилось видео с места происшествия.
Рвануло в Боярке 16 марта около 4:00 на ул. Королюка. Больше всего пострадала дом 90-летней Марии Терлицкой. Взорвалось прямо у ее забора. Взрывной волной выбило стекла, сорвало крышу, разбило часть стены. Куски тела погибшего человека разбросало по меньшей мере на 300 м. Местные предполагают, этот человек нес взрывчатку. Был сильный запах пороха.
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