Взрыв в 5-этажке разрушил квартиру

В Измаиле взрыв в 5-этажном доме разрушил квартиру. Фото: uazmi.or

В Измаиле Одесской области произошел взрыв в квартире 5-этажки.

По словам очевидцев, во двор полетели стекла, а потом из окон квартиры на 3-м этаже повалил дым. Хозяев дома не было, поэтому обошлось без пострадавших, говорится в ТСН.

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Большинство соседей смогли выбежать из квартир самостоятельно, несколько человек спасатели эвакуировали с помощью автолестницы.

Пожар быстро потушили.

Предварительно известно, что взорвался газовый баллон, причины этого устанавливаются.

В Ровно в квартире многоэтажки взорвался газ. Из-за задымления спасатели эвакуировали 14 жителей с верхних этажей, в том числе четверо детей.