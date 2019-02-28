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четверг, 28 февраля 2019 13:26

Взрыв на Оболони: неизвестные взорвали автомобиль
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В Киеве на Оболони прогремел мощный взрыв.
Фото: ukranews.com
В результате мощного взрыва пострадали, по меньшей мере, два авто. По информации очевидцев травмы получил 60-летний владелец Audi.
Также удалось выяснить, что на номер KA7777AH в разное время было зарегистрировано 17 автомобилей.
Правоохранители прибывшие на место происшествия, от комментариев воздерживаются.

28 февраля, в Киеве на Оболони примерно около 11:30 прогремел мощный взрыв.

Взорвалась граната в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 24а, передает Киев Оперативный в Instagram.

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"Гранату подбросили в автомобиль Audi с номерными знаками KA7777AH. Детали происшествия устанавливаются ", - говорится в сообщении.

В результате мощного взрыва пострадали, по меньшей мере, два авто. По информации очевидцев травмы получил 60-летний владелец Audi. От госпитализации он отказался.

По другим данным, он был госпитализирован в ближайшую клинику, передает РБК.

Также удалось выяснить, что на номер KA7777AH в разное время было зарегистрировано 17 автомобилей.

Правоохранители прибывшие на место происшествия, не комментируют инцидент.

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