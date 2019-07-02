Взрыв на детской площадке под Днипром: появились фото пострадавших детей

Фото: Fb/Gleb Prigunov

Двое из шестерых детей, пострадавших во время взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался.

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Одному из пострадавших детей 5 лет, другому - 16.

"Двое детей тяжелые, одному 5 лет, другому - 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованные все необходимые средства. Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных! Сейчас помощь не нужна!" - написал глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

На улице Лермонтова в Марганце Днепропетровской области взорвалась граната. 1 человек погиб. Еще трое получили ранения. Среди них - сотрудник группы реагирования патрульной полиции.