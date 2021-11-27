Взрыв газа в пятиэтажке: есть погибшие и пострадавшие

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В результате взрыва газа в пятиэтажке в городе Новая Одесса в Николаевской области два человека погибли и трое пострадали.

Тело женщины обнаружили под завалами на четвертом этаже в 16:46, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

Еще один умерший – мужчина. Его эвакуировали из соседнего подъезда. Предварительно, он умер от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.

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Спасатели провели экстренную эвакуацию 62 жителей пострадавшего дома и более 20 жителей соседнего дома.

Взрыв предварительно классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Представителями Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины развернули штаб по оказанию помощи пострадавшим.

Развернули также городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Новоодесской территориальной общины.

Для проведения аварийно-восстановительных и других безотлагательных работ привлекли 116 человек и 27 единиц техники.

По состоянию на 13:00 в ходе демонтажа разрушенных элементов дома обнаружили женщину без сознания из квартиры на четвертом этаже. Взрыв в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел в субботу в 09:20 (предварительно бытовой газ на 5 этаже). В результате разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.