Взрыв газа в пятиэтажке: есть погибшие и пострадавшие

 
Ексклюзивы
1/5
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
Просмотров: 711
"Пока мама принесли сухарей, брат уже и задубел. Умер за столом" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Пока мама принесли сухарей, брат уже и задубел. Умер за столом" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 1251
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
1 Просмотров: 477
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Просмотров: 1593
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
Просмотров: 1008
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
1 Просмотров: 2916
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
1 Просмотров: 3690
Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга
Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга
Просмотров: 369
"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака
"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака
1 Просмотров: 999
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Просмотров: 3483
Фото
Все фото
3
4
6
8
10
Нашли у костра: мужчина убил и сжег сына
Нашли у костра: мужчина убил и сжег сына
Взрыв газа в пятиэтажке: есть погибшие и пострадавшие
Взрыв газа в пятиэтажке: есть погибшие и пострадавшие
Еще одна смертельная авария с грузовиком: показали фото и видео
Еще одна смертельная авария с грузовиком: показали фото и видео
Взрыв в пятиэтажке: под завалами ищут женщину
Взрыв в пятиэтажке: под завалами ищут женщину
Водителю фуры, раздавившему такси, избрали меру пресечения. В чем он признался в суде
Водителю фуры, раздавившему такси, избрали меру пресечения. В чем он признался в суде
Видео
Все видео
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Стали известны фамилии полицейских, которые "крышевали" наркосиндикат
Стали известны фамилии полицейских, которые "крышевали" наркосиндикат
Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха
Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха
В США внедорожник въехал в рождественский парад
В США внедорожник въехал в рождественский парад
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
Интервью
1/5
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 630
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 2718
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3663
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4824
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1557
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 261
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
суббота, 27 ноября 2021 17:51

Взрыв газа в пятиэтажке: есть погибшие и пострадавшие
4

  Комментировать

В результате взрыва газа в 5-этажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области два человека погибли и трое пострадали
Фото: t.me/dsns_telegram
В результате взрыва газа в 5-этажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области два человека погибли и трое пострадали
В результате взрыва газа в 5-этажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области два человека погибли и трое пострадали
В результате взрыва газа в 5-этажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области два человека погибли и трое пострадали

В результате взрыва газа в пятиэтажке в городе Новая Одесса в Николаевской области два человека погибли и трое пострадали.

Тело женщины обнаружили под завалами на четвертом этаже в 16:46, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

Еще один умерший – мужчина. Его эвакуировали из соседнего подъезда. Предварительно, он умер от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России на заводе боеприпасов гремят взрывы: есть пострадавшие

Спасатели провели экстренную эвакуацию 62 жителей пострадавшего дома и более 20 жителей соседнего дома.

Взрыв предварительно классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Представителями Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины развернули штаб по оказанию помощи пострадавшим.

Развернули также городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Новоодесской территориальной общины.

Для проведения аварийно-восстановительных и других безотлагательных работ привлекли 116 человек и 27 единиц техники.

По состоянию на 13:00 в ходе демонтажа разрушенных элементов дома обнаружили женщину без сознания из квартиры на четвертом этаже.

Взрыв в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел в субботу в 09:20 (предварительно бытовой газ на 5 этаже). В результате разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв газа в пятиэтажке: есть погибшие и пострадавшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Украинские ученые избрали президента

Советская власть уничтожала украинцев за неповиновение – сегодня вспоминаем жертв Голодомора

Самое читаемое
&quot;Просили уколоть что угодно, только не ее&quot;: в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины
"Просили уколоть что угодно, только не ее": в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины Просмотров: 11727
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
12
 Просмотров: 6877
&quot;Забрали время на личную жизнь&quot; - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака
"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака 6 Просмотров: 6723
Вернется в Украину? Вернидуб заговорил об уходе из &quot;Шерифа&quot;
Вернется в Украину? Вернидуб заговорил об уходе из "Шерифа" Просмотров: 4770
Журналист Бутусов – Зеленскому: &quot;Руководство государством – это не &quot;Квартал 95&quot;
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
 42 Просмотров: 4554
Происшествия
Нашли у костра: мужчина убил и сжег сына
Нашли у костра: мужчина убил и сжег сына
3
 Просмотров: 288
Еще одна смертельная авария с грузовиком: показали фото и видео
Еще одна смертельная авария с грузовиком: показали фото и видео
6
 Просмотров: 801
Взрыв в пятиэтажке: под завалами ищут женщину
Взрыв в пятиэтажке: под завалами ищут женщину
8
 Просмотров: 522
Водителю фуры, раздавившему такси, избрали меру пресечения. В чем он признался в суде
Водителю фуры, раздавившему такси, избрали меру пресечения. В чем он признался в суде
10
 Просмотров: 1692
Мощный взрыв газа разрушил часть пятиэтажки: фото
Мощный взрыв газа разрушил часть пятиэтажки: фото
5
 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
42
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
10
Зеленский обвинил Порошенко и Турчинова
6
"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака
6
Американский журналист назвал источник информации о госперевороте в Украине
3
"Чтобы был комфортный разговор" - представитель Зеленского объяснил список приглашенных на марафон СМИ
Голосов: 2650
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть