"Выпустил пар" - рецидивист устроил стрельбу возле горсовета

Мужчина устроил стрельбу у Одесского городского совета вечером 15 июня. Так выяснял отношения с женой.
Дети, которые гуляли на Думской площади у здания мэрии, обратились за помощью, сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.
"Они обратились к муниципалам, которые дежурили на прилегающем к площади Приморском бульваре. Дети сообщили, что два человека возле памятника-пушки на Думской площади стреляют из пистолета", - рассказали в департаменте.
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Охранники задержали нарушителей и вызвали полицию.
"Выяснилось, между мужчиной, ранее судимым за грабеж и вымогательство, и его женой произошла ссора. Находясь под влиянием алкогольного и наркотического опьянения, гражданин решил "выпустить пар" опасным для других горожан образом - начал стрелять из пистолета", - сказано в сообщении.
Люди не пострадали. Мужчину передали полицейским.
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