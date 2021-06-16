"Выпустил пар" - рецидивист устроил стрельбу возле горсовета

В Одессе мужчина после ссоры с женой "выпустил пар", устроив стрельбу у городского совета. Фото: facebook.com/dmb.omr

Мужчина устроил стрельбу у Одесского городского совета вечером 15 июня. Так выяснял отношения с женой.

Дети, которые гуляли на Думской площади у здания мэрии, обратились за помощью, сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

"Они обратились к муниципалам, которые дежурили на прилегающем к площади Приморском бульваре. Дети сообщили, что два человека возле памятника-пушки на Думской площади стреляют из пистолета", - рассказали в департаменте.

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Охранники задержали нарушителей и вызвали полицию.

"Выяснилось, между мужчиной, ранее судимым за грабеж и вымогательство, и его женой произошла ссора. Находясь под влиянием алкогольного и наркотического опьянения, гражданин решил "выпустить пар" опасным для других горожан образом - начал стрелять из пистолета", - сказано в сообщении.

Люди не пострадали. Мужчину передали полицейским.

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