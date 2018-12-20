Вынес тело и сообщил о страшной "находке": 17-летний парень зарезал отца

В Константиновке Донецкой области 17-летний парень зарезал во время ссоры 48-летнего отца. Фото - dn.npu.gov.ua

В Константиновке Донецкой области 17-летний парень зарезал во время ссоры 48-летнего отца.

Несовершеннолетний злоумышленник пытался отвести от себя подозрения. Поэтому сказал, что нашел тело отца во дворе, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

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"При осмотре тела погибшего эксперты обнаружили ножевое ранение в грудь. Юноша пытался отвести от себя подозрения - давал ложные показания и утверждал, что не знает, кто убил его 48-летнего отца. Однако собранная доказательная база свидетельствовала, что именно сын лишил мужчину жизни. Полицейские выяснили, что накануне между ними возник конфликт, в ходе которого парень ударил отца ножом. От полученного ранения мужчина скончался на месте. После этого подросток вынес тело во двор и только на следующий день позвонил матери и сообщил о страшной "находке", - рассказали в полиции.

Орудие убийства - нож и другие вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство. Парня могут посадить на 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

В Великих Озерах Дубровицкого района Ровенской 54-летний мужчина зарезал 25-летнего сына. Конфликт между мужчинами возник на бытовой почве. Пострадавший скончался на операционном столе.