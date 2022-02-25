Выдавали себя за воинов ВСУ: в Киеве повязали российских диверсантов

Задержаны украинскими гражданскими и полицейскими врагами из России. Фото: МВД Украины

25 февраля в Киеве в 44-ю Государственно-пожарную спасательную часть пришли российские диверсанты, выдавая себя военными Вооруженными силами Украины.

Враги были в форме ВСУ, бронежилетах с автоматами и колбасой, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Показали какие-то удостоверения, однако не дали убедиться в их вероятности. А пришли они к пожарной части попросить переодеться во что-то гражданское, а еще лучше - в пожарные боевки. Спасатели никого не оставляют в беде, поэтому обычно нашли для гостей старую одежду. А параллельно позвонили в полицию", - говорится в ироническом сообщении МВД.

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Пока наемники переодевались, прибывшие по вызову правоохранители и добровольцы их задержали.

"Конечно, они оказались не теми, за кого себя выдавали. Призываем всех быть бдительными. Сейчас такое тяжелое время, что лучше десять раз проверить тех, кто рвется к вам в гости без приглашения", - отметили в МВД.

Отмечается, что задержали диверсантов в одежде, выданной пожарными: "Еще и штаны с собой наши прихватили".

Во Львове нацгвардейцы поймали российского диверсанта. Во время патрулирования они заметили мужчину, который явно не ориентировался на местности и что-то искал. В рюкзаке нашли паспорт гражданина России, водительские удостоверения и документы офицера запаса РФ. При нем также была флешка и дисковые носители.