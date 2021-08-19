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четверг, 19 августа 2021 10:39

Всю ночь блуждали по лесу: пропавших детей вернули домой
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На Закарпатье разыскали четырех детей, которые всю ночь блуждали по лесу. Пошли туда за грибами и ягодами и потеряли ориентир
Фото: zk.dsns.gov.ua
На Закарпатье разыскали четырех детей, которые всю ночь блуждали по лесу. Пошли туда за грибами и ягодами и потеряли ориентир
На Закарпатье разыскали четырех детей, которые всю ночь блуждали по лесу. Пошли туда за грибами и ягодами и потеряли ориентир
На Закарпатье разыскали четырех детей, которые всю ночь блуждали по лесу. Пошли туда за грибами и ягодами и потеряли ориентир
На Закарпатье разыскали четырех детей, которые всю ночь блуждали по лесу. Пошли туда за грибами и ягодами и потеряли ориентир

Четырех детей, заблудившихся в Ужгородском районе на Закарпатье, разыскали. Нашедшие их спасатели привезли в населенный пункт и передали полицейским. Мария, Людмила, Даниель и Николай в возрасте от 7 до 14 лет, чувствуют себя хорошо.

Детей на поле заметил специалист горного поисково-спасательного отделения Мукачево Юрий Шпеник.

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"Проезжая мимо поля, увидел детей. Забрал их в авто и в 09:10 привез в село Порошково. Объяснили, что в лес пошли за ягодами и грибами. А потом потеряли ориентир. Предварительно, состояние их здоровья удовлетворительное. Пока приходят в себя после "происшествия", - рассказал Gazeta.ua Юрий Шпеник.

Детей искали 85 человек - полицейские, спасатели, лесники и неравнодушные. К поискам привлекали собак. Осматривали местность с квадрокоптера.

Вечером 18 августа вблизи села Порошково Ужгородского района на Закарпатье исчезли четверо детей. Сообщили сначала об исчезновении трех девочек и одного мальчика - 5, 6, 7 и 8 лет. Жизнь детей была под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до +9°C.

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Дата
19
августа

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