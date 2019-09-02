Вся стена в брызгах крови: мужчина расправился с женой

В Днепре 50-летний мужчина зарубил 43-летнюю жену. Фото - dp.npu.gov.ua

В Шевченковском районе Днепра во дворе дома нашли мертвой 43-летнюю женщину.

Ее тело под простыней нашел брат мужа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Между супругами возникла ссора. Мужчина схватил топор и ударил женщину по голове. 50-летнего злоумышленника задержали на месте. Орудие преступления изъяли", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Задержанного могут посадить на 15 лет.

В городе Синельниково Днепропетровской мужчина на глазах у детей зарубил 29-летнюю сожительницу. Трагедия произошла во время семейной ссоры. Затем бросился с топором на правоохранителей, которые приехали на вызов.