Врач рассказал о состоянии пострадавшей от кислоты чиновницы

Известная активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой, находится в стабильно тяжелом состоянии. Фото - Херсонские вести

И.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, известная активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой, находится в стабильно тяжелом состоянии.

"Площадь поражения остается такой же - 30%. Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактная", - рассказал врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равеля, передает "112 Украина".

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По словам врача, все жизненно важные функции организма Гандзюк нормализованы - артериальное давление, робота почек, поэтому "больная стабильна на сегодня".

31 июля на Гандзюк напали у подъезда его дома. Неизвестный мужчина облил ее кислотой, в результате чего активистка получила серьезные ожоги. Предварительно полиция квалифицировала инцидент как "хулиганство", однако позднее нападение было переквалифицировано на "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего".