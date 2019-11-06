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среда, 06 ноября 2019 00:37

Возлк спортивного клуба расстреляли мужчину

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Возлк спортивного клуба расстреляли мужчину
В Харькове стреляли возле спортивного клуба. Фото: Объектив

В Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба.

Одного мужчину с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги доставили в больницу, сообщает пресс служба Национальной полиции в Харьковской области.

Конфликт между группой людей случился возле спортивного клуба. Во время инцидента также был поврежден автомобиль Mitsubishi. С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

В отделение полиции доставили 14 человек.

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25 октября в Харькове на улице Клочковская неподалеку от супермаркета произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и один получил ранения.

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06
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