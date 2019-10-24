Возле железной дороги нашли обугленный труп

В Одессе возле колеи железной дороги нашли обугленное тело человека. О находке в полицию сообщил работник железной дороги "Одесса-Восточная".
Тело настолько обгорело, что пол человека пока неизвестен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В болоте у пруда нашли скелет пропавшей женщины
"Принимаются меры по установлению личности погибшего человека, его пола и обстоятельств смерти", - сказано в сообщении.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В городе Новый Буг Николаевской нашли мертвым адвоката. Тело обнаружили на заброшенном участке железной дороги. Мужчина выехал поездом из Николаева в Киев. Из столицы он должен был лететь на отдых в Египет.
Комментарии