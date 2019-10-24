Возле железной дороги нашли обугленный труп

В Одессе нашли обугленный труп у железной дороги. Фото - od.npu.gov.ua

В Одессе возле колеи железной дороги нашли обугленное тело человека. О находке в полицию сообщил работник железной дороги "Одесса-Восточная".

Тело настолько обгорело, что пол человека пока неизвестен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Принимаются меры по установлению личности погибшего человека, его пола и обстоятельств смерти", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В городе Новый Буг Николаевской нашли мертвым адвоката. Тело обнаружили на заброшенном участке железной дороги. Мужчина выехал поездом из Николаева в Киев. Из столицы он должен был лететь на отдых в Египет.