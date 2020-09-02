Воспитанники детского сада попали в больницу Фото: ua.news

В пгт. Большая Александровка Бериславского района Херсонской области дети отравились в садике. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

1 сентября 3 детей от 1,5 до 3 лет попали в больницу с пищевым отравлением. Все они - воспитанники одного детского сада. Их родители уверены, что детям стало плохо после возвращения домой.

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Врачи оказали детям помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Сейчас полиция вместе со специалистами Госпотребслужбы планирует произвести отбор проб для проведения исследования.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений. Продолжается досудебное расследование.

В селе Стахорщина Черниговской области умер 9-летний мальчик Михаил. Он отравился корешками растения цикута, съев их.