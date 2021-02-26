Восьмиклассницы порезали вены возле школы

В Полтавской области двое 14-летних девушек возле школы порезали себе запястья. Фото: facebook.com/emd.ck.ua

В одном из сел Шишацкой общины Полтавской области 2 восьмиклассницы порезали себе запястья у школы 25 февраля.

Несовершеннолетних нашли в стрессовом состоянии и забрали в больницу. В настоящее время девушки в удовлетворительном состоянии - угроза для жизни миновала. Об этом сообщил Андрей Тюков, начальник Миргородского районного отдела полиции.

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"Полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса на причинение вреда собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения", - говорит Тюков.

Проверка продолжается.

2 семиклассницы лицея "Гармония" в городе Боярка Киевской области выпили по 40 таблеток препарата дротаверин. 13-летняя умерла, 12-летнюю спасли. Лекарства купили в аптеке рядом со школой. Пили в туалете.