Ворвались в дом и угрожали расстрелять: бандиты ограбили фермера

В Запорожской области неизвестные ограбили фермера. Фото: УНН

27 июля в селе Долинское Запорожской области шестеро вооруженных преступников ограбили дом фермера.

Злоумышленники ворвались в дом примерно в 22.00. Были в масках и с автоматами, сообщает "Голос Запорожья".

Бандиты, угрожая семьи расстрелом, украли более полумиллиона гривен и золотые драгоценности. Также грабители похитили автомобиль Audi Q7 стоимостью более миллиона гривен.

На территории Запорожской области был объявлен план "Перехват". Правоохранители устанавливают личности преступников.

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В селе под Чутовым неизвестные напали на хозяина частного дома и похитили у него полмиллиона гривен. Грабители связали хозяина дома - 22-летнего парня и угрожали ему.