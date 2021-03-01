Вонзила нож в спину: дочь выдала убийство матери за самоубийство

В Одессе 34-летняя женщина зарезала мать. А убийство выдавала за самоубийство. Фото: npu.gov.ua

В Одессе 34-летняя женщина ударила несколько раз ножом в спину 71-летнюю мать. Потерпевшая скончалась по дороге в больницу.

Подозреваемая пыталась выдать убийство за самоубийство. Мол, мать хотела уйти из жизни из-за болезни. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между женщинами постоянно возникали ссоры. Последняя закончилась тем, что дочь несколько раз ударила 71-летнюю мать ножом в спину. От полученных травм пожилая женщина скончалась по дороге в медицинское учреждение. Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленница объяснила правоохранителям, что потерпевшая покончила с собой из-за тяжелой болезни. Однако характер нанесенных ей повреждений и собранные с места преступления доказательства заставили ее признаться в содеянном", - рассказал Ярослав Клинч с Одесского районного управления полиции.

Подозреваемую задержали. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

36-летний житель Днепра заявил, что нашел окровавленное тело 53-летней матери в квартире. Пояснил, что отдыхал. А когда проснулся - увидел мать в таком состоянии. Однако все указывало, что мужчина сам расправился с матерью. А потом пытался запутать следствие.