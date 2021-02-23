Волю Стерненку: акции протеста распространяются по Украине

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко получил 7 лет тюрьмы. Он якобы в сговоре с координатором "ПС" Русланом Демчуком похитил депутата райсовета ради 300 грн Фото: facebook.com/sternenko

Сторонники активиста Сергея Стерненка, которому суд дал 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества, анонсировали протесты почти во всех крупных городах Украины.

В списке городов, который опубликован в Telegram-канале активиста, по состоянию на 15:00 17 городов. При этом он будет обновляться.

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В Киеве акция протеста назначена на 20:00 под зданием Офиса президента. На 18:00 акции запланированы в Харькове, Луцке, Черновцах и Кривом Роге. В 18:00 протест начнется в Ивано-Франковске и Кропивницкому, а в 19:00 стартует в Днепре, Львове, Полтаве, Тернополе, Виннице, Ужгороде и Запорожье. Одновременно с Киевом акции начнутся в Одессе и Варшаве, столице Польши.

"7 лет и 3 месяца с конфискацией имущества по сфабрикованному делу. Сегодня вся Украина выходит на улицы. Потому мириться с этим приговором - это допустить дальнейшее беззаконие от власти ", - заявили организаторы.

Лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, а также координатора "Правого сектора" в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией части имущества. Они якобы по сговору похитили в апреле 2015 года тогдашнего депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Среди обоснований своего решения судья Виктор Попревич назвал то, что Стерненко "негативно относится" к партии, к которой принадлежал похищенный - речь идет о партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.