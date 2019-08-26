Военный прострелил голову сослуживцу

В Одесской области морпех застрелил сослуживца. Фото: racurs.ua

В Одесской области морской пехотинец застрелил своего сослуживца.

Трагедия произошла в понедельник, 26 августа, около 11:30 в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе Дачном. Об этом сообщает издание Думская.

Матрос выстрелил из автомата в сторону сослуживца. Военнослужащий получил сквозное ранение головы и погиб на месте происшествия.

Как отмечается, оба матросы были в трезвом состоянии.

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В Киевской области 23-летний военнослужащий застрелил соседа по общежитию. Перед этим между мужчинами произошел конфликт.