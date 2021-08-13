Водителю стало плохо: микроавтобус перевернулся посреди дороги

Фото: hk.npu.gov.ua

13 августа около полудня на просп. Индустриальном в Харькове перевернулся грузовой микроавтобус Mercedes. Водитель погиб.

Мужчине стало плохо рулем, поэтому не справился с управлением, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно установлено, что водителю стало плохо во время управления автомобилем, в результате чего авто перевернулось", - говорится в сообщении.

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47-летний водитель еще был жив после аварии. Свидетели ДТП пытались вытащить его через заднюю дверь. Но не смогли ее открыть, сообщили в Telegram-канале "Труха". Тогда выбили лобовое стекло и все же достали мужчину. Но он сразу умер.

По словам очевидцев, "скорая" помощь приехала через час после вызова. Впоследствии на месте аварии появилась жена водителя, которая в слезах поехала в морг.

В Кривом Роге грузовик Mercedes протаранил припаркованный автомобиль и влетела в здание торгового центра. Водителю стало плохо за рулем. Его и двух грузчиков госпитализировали.