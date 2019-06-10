Водителя выбросило через боковое окно: смертельное ДТП в Киеве

В Киеве 9 июня автомобиль Seat Ibiza на большой скорости несколько раз врезался в ограждение скоростного трамвая.
Машина двигалась по ул. Курбаса в сторону ул. Семьи Сосниных. От ударов автомобиль смяло, а водителя выбросило из салона через боковое окно. Мужчина ударился об ограждение и получил сложные травмы. Врачи забрали пострадавшего в больницу, но он скончался по дороге в больницу, сообщает dtp.kiev.ua.
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В сообщении сказано, что 26-летний водитель был пьян. Разогнался до предельных показателей спидометра на автомобиле и не справился с управлением.
Полиция обнаружила в салоне помятого автомобиля открытую бутылку со спиртным.
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На трассе Киев-Харьков легковушка Lada врезалась в отбойник, погибли два человека. ДТП произошло в воскресенье, 9 июня, на 54 километре трассы. По предварительной версии, водитель заснул за рулем.
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