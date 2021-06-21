Водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля: кадры смертельного пике

21 июня около 5:20 в селе Каменка Очаковского района Николаевской области вылетела с дороги легковушка Daewoo Nexia. 38-летнего водителя и 37-летнего пассажира выбросило из салона на землю.

В результате водитель скончался на месте, а пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua На Николаевщине вылетела с дороги легковушка Daewoo Nexia. Водителя и пассажира выбросило из салона

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"Водитель автомобиля на закругленном участке дороги, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части", - сказано в сообщении.

Автор: mk.npu.gov.ua Водитель скончался на месте, а 37-летний пассажир в тяжелом состоянии

Следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Открыли уголовное производство.

В селе Боголюбы Луцкого района на Волыни ВАЗ несколько раз перевернулся и слетел в кювет. Водитель и один пассажир погибли. Еще один пассажир - в больнице.