Водители устроили стрельбу на заправке

Мужчине, который открыл стрельбу, грозит тюремное заключение от 3 до 7 лет. Фото: Prm

В городе Вишневое под Киевом выяснения отношений между двумя водителями закончился стрельбой.

Конфликт произошел на заправке. Один из мужчин предъявил претензии своему оппоненту в том, что он его якобы "подрезал". В ответ тот схватился за оружие и выстрелил. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Информатор.

Выстрел был совершон из травматического оружия, пострадавший получил ранение щеки. Правоохранители задержали стрелка.

Уголовное производство открыли по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Задержанному грозит тюремное заключение от 3 до 7 лет.

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