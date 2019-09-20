Водители устроили стрельбу на заправке

В городе Вишневое под Киевом выяснения отношений между двумя водителями закончился стрельбой.
Конфликт произошел на заправке. Один из мужчин предъявил претензии своему оппоненту в том, что он его якобы "подрезал". В ответ тот схватился за оружие и выстрелил. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Информатор.
Выстрел был совершон из травматического оружия, пострадавший получил ранение щеки. Правоохранители задержали стрелка.
Уголовное производство открыли по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Задержанному грозит тюремное заключение от 3 до 7 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле Белого дома произошла стрельба: есть жертвы
Неизвестные напали на прокурора и повредили его автомобиль в городе Доброполье Донецкой области. В коридоре 1-го этажа в здании суда на 28-летнего прокурора Константиновской местной прокуратуры напали несколько человек. Они били пострадавшего в живот.
Комментарии