Водитель Volvo врезался в фуру на светофоре: кадры рокового столкновения

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В Киеве на Брест-Литовском шоссе в ночь на четверг, 18 марта, автомобиль Volvo влетел в фуру, которая остановилась на красный сигнал светофора.

Водитель авто погиб на месте аварии, а еще двое пассажиров пострадали. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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"Предварительно, водитель уснул за рулем. В салоне много бутылок спиртного, от пострадавших чувствовался запах алкоголя", - говорится в сообщении.

Находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения - установит экспертиза. На месте работают правоохранители, спасатели и сотрудники скорой медицинской помощи.

На ул. Уварова в Балте Одесской области 31-летний местный житель за рулем легковушки BMW влетел в припаркованный на обочине грузовик DAF. Погибли две 17-летние пассажирки. Пострадавшие водитель и 21-летний пассажир в больнице. У мужчин черепно-мозговые травмы и множественные переломы.