Водитель протаранила толпу протестующих

 
Ексклюзивы
1/5
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1647
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 306
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2772
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 3015
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1341
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 360
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1242
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3141
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1008
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4887
Фото
Все фото
4
10
4
5
5
Пьяный водитель покалечил дочерей и жену
Пьяный водитель покалечил дочерей и жену
Горел военный госпиталь
Горел военный госпиталь
Супруги устроили мордобой в столичном ресторане
Супруги устроили мордобой в столичном ресторане
В центре Киева пьяная водитель устроила ДТП: показали фото и видео
В центре Киева пьяная водитель устроила ДТП: показали фото и видео
В Ирпене разоблачили жилищную аферу на 80 млн грн
В Ирпене разоблачили жилищную аферу на 80 млн грн
Видео
Все видео
Водитель протаранила толпу протестующих
Водитель протаранила толпу протестующих
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
"Минеру" моста Метро смягчили обвинение
"Минеру" моста Метро смягчили обвинение
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4887
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5193
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1710
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31302
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 сентября 2019
Просмотров: 261
Свободу втратити легко
Завжди повторюю: в українців та росіян – різна політична культура. Вони мають велику схильність ідентифікувати себе з царем. Ми – з тими, ...
суббота, 21 сентября 2019 09:43

Водитель протаранила толпу протестующих

  Комментировать
Автор: скриншот
  В Одессе на ул. Академика Королева водитель автомобиля Nissan протаранил толпу протестующих
В Одессе на ул. Академика Королева водитель автомобиля Nissan протаранил толпу протестующих

В Одессе на улице Академика Королева водитель автомобиля Nissan протаранила толпу протестующих.

Два человека получили травмы: участница мероприятия и полицейский, охранявший публичный порядок, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна Зайцева: 23-летняя водитель сбила четырех женщин на тротуаре

"Люди недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, тем самым ограничивая движение транспорта. Подъехав к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость. Двинулся вперед, совершив наезд на двух человек - полицейского и участника акции. Пострадавшие с травмами ног в больнице", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии выясняются.

В Киеве на Оболони активисты перекрыли движение транспорта вокруг станции метро "Героев Днепра". Таким образом они протестуют против строительства торгово-развлекательного центра над станцией метро. Через некоторое время в протестующих въехал легковой автомобиль.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель протаранила толпу протестующих». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
сентября

Поляки пережили самую позорную событие в истории

В Киеве начался съезд, поляки отказались участвовать

Первую "Червону Руту" спас знахарь из Карпат

Самый киевский поэт Леонид Киселев умер в 22

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 34041
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
27
 Просмотров: 26515
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык 11 Просмотров: 23904
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
4
 1 Просмотров: 22616
Кто вы такая? – &quot;слуга&quot; Тищенко снова отличился
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
 4 Просмотров: 20323
Происшествия
Поезд сбил мужчину на переезде
Поезд сбил мужчину на переезде Просмотров: 657
Водители устроили стрельбу на заправке
Водители устроили стрельбу на заправке Просмотров: 594
Адвокат столичного "минуера" прокомментировал решение суда
Адвокат столичного "минуера" прокомментировал решение суда Просмотров: 297
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
 Просмотров: 3249
"Минера" моста Метро не отпустили на поруки Авакова
"Минера" моста Метро не отпустили на поруки Авакова Просмотров: 234
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
5
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
4
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
3
Богдан предлагает разделить Нацгвардию
2
"Я не хочу даже читать" - глава президентской фракции о проекте бюджета
Голосов: 183
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua