Водитель протаранила толпу протестующих

Автор: скриншот В Одессе на ул. Академика Королева водитель автомобиля Nissan протаранил толпу протестующих

В Одессе на улице Академика Королева водитель автомобиля Nissan протаранила толпу протестующих.

Два человека получили травмы: участница мероприятия и полицейский, охранявший публичный порядок, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Люди недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, тем самым ограничивая движение транспорта. Подъехав к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость. Двинулся вперед, совершив наезд на двух человек - полицейского и участника акции. Пострадавшие с травмами ног в больнице", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии выясняются.

В Киеве на Оболони активисты перекрыли движение транспорта вокруг станции метро "Героев Днепра". Таким образом они протестуют против строительства торгово-развлекательного центра над станцией метро. Через некоторое время в протестующих въехал легковой автомобиль.